Трамп описал отношения с Путиным одной фразой
Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным у него были хорошие отношения. Слова политика привело агентство Bloomberg.
«Мы хорошо ладили с Владимиром Путиным», — сказал он.
Трамп добавил, что в отношениях между ним и Путиным никогда не было ничего, что могло бы привести к вооруженному конфликту.
Ранее кандидат в президенты США также признался, что не является сторонником санкций против России. Таким образом он прокомментировал нынешнюю риторику Белого дома.
Трамп выдвинул однопартийца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в кандидаты на должность вице-президента США в случае победы на выборах. Он также является последовательным критиком украинского президента Владимира Зеленского и сторонником завершения конфликта на Украине путем оставления территорий киевским режимом.
Вэнс заявлял, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса.