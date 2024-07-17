Трамп описал отношения с Путиным одной фразой

Трамп заявил, что хорошо ладил с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным у него были хорошие отношения. Слова политика привело агентство Bloomberg .

«Мы хорошо ладили с Владимиром Путиным», — сказал он.

Трамп добавил, что в отношениях между ним и Путиным никогда не было ничего, что могло бы привести к вооруженному конфликту.

Ранее кандидат в президенты США также признался, что не является сторонником санкций против России. Таким образом он прокомментировал нынешнюю риторику Белого дома.

Трамп выдвинул однопартийца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в кандидаты на должность вице-президента США в случае победы на выборах. Он также является последовательным критиком украинского президента Владимира Зеленского и сторонником завершения конфликта на Украине путем оставления территорий киевским режимом.

Вэнс заявлял, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса.