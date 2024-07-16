Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах проведет переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Об этом телеканалу Fox News заявил претендент в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

«Трамп обещал отправиться на переговоры с Россией и Украиной, чтобы как можно быстрее закрыть эту проблему. Он хочет сфокусироваться на настоящей проблеме США, которой стал Китай», — сказал он.

Вэнс выразил мнение, что урегулирование конфликта поможет избежать вероятной ядерной войны. Он задался вопросом о цели, которую преследуют США выделением многомиллиардной помощи Украине, и отметил, что при Трампе конфликта бы не произошло изначально.

При этом Вэнс не ответил на вопрос о том, как именно Белому дому следует работать с Россией, однако обещал, что «при Трампе будет лучше».