Трамп одобрил тайный план по Украине из 28 пунктов

Высокопоставленные американские чиновники разработали план по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп одобрил все 28 пунктов, сообщил телеканал NBC .

По информации журналистов, документ разрабатывался тайно в процессе консультаций с посланником президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и чиновниками с Украины. На работу ушло несколько недель.

«Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной», — сообщил телеканал со ссылкой на источники.

О разработке плана урегулирования из трех десятков пунктов сообщили ранее издания Axios и Politico. В документ вошли пункты об установлению мира, гарантиях безопасности и восстановлении российско-американских отношений. Предполагалось, что президент Украины Владимир Зеленский получит его готовым и не сможет внести коррективы.