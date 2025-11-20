Трамп одобрил тайный план по Украине из 28 пунктов
Высокопоставленные американские чиновники разработали план по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп одобрил все 28 пунктов, сообщил телеканал NBC.
По информации журналистов, документ разрабатывался тайно в процессе консультаций с посланником президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и чиновниками с Украины. На работу ушло несколько недель.
«Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной», — сообщил телеканал со ссылкой на источники.
О разработке плана урегулирования из трех десятков пунктов сообщили ранее издания Axios и Politico. В документ вошли пункты об установлению мира, гарантиях безопасности и восстановлении российско-американских отношений. Предполагалось, что президент Украины Владимир Зеленский получит его готовым и не сможет внести коррективы.