Удар по Воронежу 18 ноября: что было истинной целью Украины?
Россия и Соединенные Штаты Америки «тайно» готовят план перемирия на Украине, сообщило издание Axios. По данным журналистов, от Белого дома подготовкой занимается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который активно сотрудничает с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Он и подтвердил эту информацию.
«План содержит 28 пунктов, которые посвящены установлению мира на Украине, гарантиям безопасности Украины и России, вопросам безопасности в Европе, а также будущим отношениям между США и Россией», — уточнило Axios.
Судя по всему, именно обсуждению деталей этого плана Уиткофф намеревался посвятить свою встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в Турции. Но ее отменили. Как заявил журналист The Economist Оливер Кэролл, «Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаба скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу».
Что ж, коррупционное расследование, начатое в Киеве «пинкертонами» НАБУ, ниточки которого ведут на самый верх, к Зеленскому и Ермаку, несомненно, могло послужить причиной отказа американского спецпосланника от переговоров. Но, кажется, эта причина не главная.
В конце концов, все антикоррупционные органы Украины — детища США. Давая им команду начать давить на киевский режим (без отмашки из Вашингтона никто бы не пошевелился), Белый дом прекрасно понимал, кто именно станет главным фигурантом громкого дела. Тем не менее это не помешало Уиткоффу назначить переговоры с украинской делегацией.
На мой взгляд, решающую роль в отмене встречи с Ермаком сыграла вчерашняя попытка ВСУ атаковать Воронеж — мирный город с миллионным населением. Армия России отразила удар американских ракет ATACMS, сообщило Минобороны.
Именно американских, чтобы не просто запустить очередной виток эскалации, но и попытаться сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по плану мирного урегулирования конфликта. Не допустить выработки единой российско-американской позиции по этому вопросу — истинная цель попытки ударить по Воронежу.
«Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — сообщили в Министерстве обороны.
Этой информации достаточно, чтобы понять, какого масштаба трагедию готовили украинские террористы, метя в детский дом и приют для больных стариков.
Для спасения своей шкуры — а любой мир для Зеленского равноценен смерти, по крайней мере политической, — киевский режим пойдет на любые преступления. Это, увы, очевидно.
И большая удача, что благодаря совместным действиям нашей воздушной разведки и ракетчиков ответным ударом обе пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS, запустившие ракеты, уничтожили вместе с расчетом. Чтобы неповадно было.
Впрочем, Зеленского это не остановит. Похоже, пришло время решать проблему кардинально.