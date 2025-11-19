Россия и Соединенные Штаты Америки «тайно» готовят план перемирия на Украине, сообщило издание Axios. По данным журналистов, от Белого дома подготовкой занимается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который активно сотрудничает с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Он и подтвердил эту информацию.

«План содержит 28 пунктов, которые посвящены установлению мира на Украине, гарантиям безопасности Украины и России, вопросам безопасности в Европе, а также будущим отношениям между США и Россией», — уточнило Axios.

Судя по всему, именно обсуждению деталей этого плана Уиткофф намеревался посвятить свою встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в Турции. Но ее отменили. Как заявил журналист The Economist Оливер Кэролл, «Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаба скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу».

Что ж, коррупционное расследование, начатое в Киеве «пинкертонами» НАБУ, ниточки которого ведут на самый верх, к Зеленскому и Ермаку, несомненно, могло послужить причиной отказа американского спецпосланника от переговоров. Но, кажется, эта причина не главная.

В конце концов, все антикоррупционные органы Украины — детища США. Давая им команду начать давить на киевский режим (без отмашки из Вашингтона никто бы не пошевелился), Белый дом прекрасно понимал, кто именно станет главным фигурантом громкого дела. Тем не менее это не помешало Уиткоффу назначить переговоры с украинской делегацией.