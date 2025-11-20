Украину поставят перед фактом, для Зеленского это смерть: что включили в новый мирный план

В США рассчитывают в ближайшее время представить план по украинскому урегулированию. По неподтвержденным данным, в нем около трех десятков пунктов, корректировать которые Владимиру Зеленскому не позволят. Способна ли Украина договориться, когда ситуация в стране все хуже, и нужны ли России шаткие соглашения, разобрался 360.ru.

Украину исключили из обсуждения мирного плана По версии Politico, рамочный документ главе киевского режима подадут «как свершившийся факт». Источник в американской администрации отмечал, что Белый дом хочет согласовать его еще до конца ноября. Разрабатывали план из 28 пунктов без участия Украины. В материале подчеркнули, что тему обсуждали спецпредставители США и России Стивен Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Американская сторона относится к рамочному соглашению как к серьезному прорыву и разумному предложению, не отрицая факта давления на Киев. Якобы на фоне коррупционных скандалов и ухудшения ситуации на фронте Зеленскому деваться некуда, а Европу дело не касается. «Нам, по сути, плевать на европейцев. Главное — чтобы Украина согласилась», — сказал в беседе с журналистами один из чиновников.

Детали плана сообщат Владимиру Зеленскому во время встречи с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом и начальником штаба Рэнди Джорджем в четверг в Киеве. Украина, по данным Reuters, получила сигналы о пакете предложений США по прекращению боевых действий, который Вашингтон обсуждал с Россией.

Дмитриев в интервью Axios объяснял, что за основу соглашения хотят взять принципы, о которых президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в Анкоридже. Идея также подразумевает подготовку предложения по урегулированию украинского конфликта, восстановлению российско-американских отношений и решению проблем безопасности России.

Что включили в новое соглашение России и США по Украине Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X назвал три главных условия мирного плана, которые, по его мнению, фактически означают капитуляцию Украины: сокращение численности ВСУ минимум вдвое;

отказ Киева от определенного вида вооружений;

отказ Украины от Донбасса. В статье на сайте газеты документ охарактеризовали как «очень удобный для Путина». Ознакомившиеся с соглашением киевские чиновники назвали его полностью соответствующим максималистским требованиям Кремля. По их словам, без существенных изменений на Украине план не реализуют.

Крайне недоволен им и Зеленский, который будет всеми силами пытаться избежать заключения такого мира. И неудивительно, ведь, если верить прессе, документ и правда выглядит слишком ориентированным на Россию. Его приблизительное содержание, кроме указанных Миллером пунктов, в том числе раскрыли Reuters и Axios.

Соединенные Штаты свернут военную помощь Киеву.

США и союзники признают Крым и Донбасс российскими территориями (Украину просить об этом не будут).

Контролируемые Украиной районы Донбасса передадут России в обмен на гарантии безопасности от американской стороны.

Линию соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях заморозят.

Русский язык на Украине получает статус государственного, а УПЦ — официальный статус.

На фоне новостей о рамочном соглашении официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта к продолжению переговоров. «Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог», — процитировало его РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента добавил, что разговор Путина и Трампа при необходимости можно организовать моментально, но работу, которая должна предшествовать встрече двух лидеров, пока не проделали.

«По-прежнему у нас нет никаких новаций к тому, что было в Анкоридже, нам нечего сказать. Мы видим сообщения СМИ. <…> И нам нечего добавить нового», — сказал Песков.

Прошедшую на Аляске встречу президенты России и США называли продуктивной, хотя ни о каких конкретных договоренностях не сообщили. Западные СМИ отмечали, что в Анкоридже также обсуждали судьбу русского языка и РПЦ на Украине и гарантии безопасности. Путин выражал надежду, что саммит станет опорной точкой, а Европа и Украина воспримут его конструктивно.

Кто привез Зеленскому рамочное соглашение? Тем временем высокопоставленная делегация представителей армии США, как писала The Washington Post, уже прибыла на Украину с необъявленным визитом для возобновления переговоров о прекращении российско-украинского конфликта. В нее вошли министр армии Дэниэл Дрисколл, начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж и главнокомандующий армией в Европе генерал Кристофер Донахью. Последний ранее отвечал за планирование операций ВСУ и курировал поставки вооружения и разведданных.

Интересно Идея отправить Дрисколла на Украину, уточнила газета, принадлежит вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Дрисколл был его однокурсником в Йельской школе права. Идея отправить Дрисколла на Украину, уточнила газета, принадлежит вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Дрисколл был его однокурсником в Йельской школе права.

Посольство США в Киеве подтвердило Reuters прибытие американцев в Киев, заявив, что они приехали в рамках «миссии по сбору фактов» и встретятся с Зеленским 20 ноября.

Украинский президент уже успел наведаться в Турцию, куда привез собственный план урегулирования, подготовленный совместно с европейскими партнерами. Россия, отмечали в материале Axios, его не примет.

В Анкару должен был прилететь и Уиткофф, чтобы провести трехстороннюю встречу с Зеленским и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, однако встречу отложили. Версий, почему это произошло, несколько: от нежелания президента Украины следовать плану Трампа до внутриполитического украинского скандала.

Когда согласуют новый мирный план по Украине? Несмотря на уязвимое положение Зеленского — провалы на фронте, коррупционное дело Тимура Миндича и экономические проблемы, — согласовать новый мирный план вряд ли удастся не то что до конца ноября, но и до конца года. На это в беседе с 360.ru указал военный эксперт, директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Виталий Данилов.

В настоящее время, на мой взгляд, невозможно достижение каких-либо договоренностей, потому что договороспособность украинской стороны крайне низка. Она вообще отсутствует. Киев не готов договариваться с Москвой о каких-либо сценариях прекращения конфликта.

России со своей стороны, добавил он, необходимо полностью нейтрализовать первоначальные причины конфликта. А любая уступка и приостановка боевых действий приведут к перегруппировке сил противника, увеличению помощи Украине со стороны Запада и подготовке новых провокаций, в том числе военных. «Думаю, Москва прекрасно понимает, что сейчас этого делать категорически нельзя. Президент Путин неоднократно заявлял о том, что остановки боевых действий не будет: нам не нужны рамочные договоренности — только настоящий прочный мир, который решит возникшую не по нашей вине проблему», — напомнил собеседник 360.ru.

Зачем США вставать на сторону России? Соединенные Штаты, добавил Данилов, действительно пытаются давить на Зеленского с учетом коррупционного скандала. Однако готов ли украинский лидер поддаться этому напору, сказать сложно. Эксперт напомнил, что глава киевского режима не раз вступал в перепалку с Трампом и едва ли боится давления со стороны американских властей. Возможно, сказывается поддержка Великобритании — именно из-за нее Зеленский ведет себя довольно фривольно.

Тем не менее у американцев, по его словам, действительно много рычагов влияния на Киев, хотя бы по части военно-технического сотрудничества. Например, Вашингтон способен прекратить любую помощь в поставках вооружений, и на этом конфликт закончится через несколько недель.

Поэтому могут ли Россия и США объединиться с тем, что оказать давление? Да. Будут ли США делать это в реальности, <…> зависит исключительно от администрации американского президента. Хотя сомневаюсь, что Соединенные Штаты заинтересованы в выигрыше России — они будут создавать все условия, чтобы конфликт продолжился. Тем более что американский ВПК в этом крайне заинтересован.

Реализацию многих пунктов, которые, предположительно, есть в новом соглашении, собеседник 360.ru тоже поставил под сомнение. «Россия не пойдет на приостановку боевых действий только потому, что не достигла всех целей СВО. Решится ли Украина на вывод войск из ДНР? Тоже маловероятно. Для Зеленского это будет фактически означать политическую смерть. Все заявления украинского лидера говорят о том, что он не способен сейчас выйти на какие-то компромиссные решения и вряд ли предпримет усилия для снижения напряженности между двумя странами», — подчеркнул он.

Если же коррупционный скандал в рамках дела Миндича заставит Зеленского и всю его команду уйти в отставку, его место, обратил внимание Данилов, займет Валерий Залужный или кто-либо еще.

Совершенно очевидно, что коррупцией пронизано все украинское общество. <…> Американцы это прекрасно знают, однако не предпринимали в отношении команды Зеленского до настоящего времени никаких усилий.

Возможно, смена власти на Украине и даст предпосылки для ускорения переговоров, хотя пока никаких признаков этого не видно. Не исключено, что именно этой задачей сейчас занят Уиткофф, предположил военный эксперт.

Согласится ли Украина на предложенный российско-американский план Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обратил внимание, что Украина и ЕС вряд ли согласятся на теоретические договоренности России и США. Ярким примером этому он назвал официальное заявление глав G7 после саммита в Канаде. «Там было сказано, что основная задача — остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения. То есть полное отрицание позиции России, которую вроде бы поддерживали США, о необходимости ликвидировать первопричину конфликта», — напомнил собеседник 360.ru. В приостановке боевых действий, подчеркнул Солонников, заинтересован именно Запад, чтобы «пересобрать» Украину как с военной точки зрения, так и в плане системы управления. России нужно достижение целей спецоперации, и идти на какие-то послабления в плане требований ей незачем.

Мы выигрываем, зачем нам от чего-то отказываться? Требования могут только усилиться, потому что, как говорили официально, <…> если Украина не соглашается на изначальные требования, то дальше они будут только ужесточаться.

Ко всему прочему, заметил он, российские войска значительно продвинулись в зоне спецоперации, а оборона ВСУ трещит по швам. «Как только фронт будет полностью прорван и развалится, это будет вопрос не завершения конфликта, а победы России в специальной военной операции», — сказал Солонников. Собеседник 360.ru также предположил, что коррупционный скандал на Украине больше подконтролен Европе, чем Соединенным Штатам, но играет на руку Белому дому. «Им сейчас выгодно отвлечь внимание от проблем с Трампом — и в связи с делом Эпштейна, и в связи с тем, что он никак не может разобраться с кризисом в Карибском море. У него реальное падение рейтингов. <…> Так что [американцам] нужен скандал, на который они переключат внешнее внимание», — заключил он.