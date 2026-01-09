Трамп назвал операцию в Венесуэле местью Рубио

Военная операция США в Венесуэле могла стать для американского госсекретаря Марко Рубио, родившегося в семье кубинских эмигрантов, актом мести. Об этом телеканалу Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

Он объяснил, что госсекретарь хорошо знает Кубу, которая «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти». Ведущий сделал предположение, что действия США на венесуэльской территории являлись местью со стороны Рубио.

«Может быть, были», — отметил Трамп.

Ранее американский лидер рассказал, что планирует получить от венесуэльской нефти многомиллиардные доходы. По его словам, речи идет об огромных суммах, которые со временем вырастут в сотни миллиардов и триллионы долларов.

Трамп добавил, что присутствие американских военных в республике продлится до тех пор, пока ситуацию в стране не урегулируют. Хозяин Белого дома также подтвердил намерение Соединенных Штатов сохранить свое влияние в регионе.