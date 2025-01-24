Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла проекты гиперзвуковых ракет. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News .

«Во время президентства [Барака] Обамы Россия украла у нас проекты. Один плохой человек отдал им план», — заявил новый глава Белого дома.

Трамп добавил, что распорядился создать новое оружие — «турбогиперзвук», — которое, по его словам, будет даже лучше утерянного.

Ранее американский эксперт Филип Пилкингтон рассказал в журнале The National Interest, что перед российскими ракетами «Орешник» уязвимы даже авианосцы. При этом, по его словам, необязательно будет топить корабль, достаточно одной ракетой вывести из строя и заставить вернуться на базу для ремонта.

При этом в декабре США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности, получившую название Dark Eagle.