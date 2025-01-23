Американские авианосцы назвали бессмысленными из-за появления «Орешника»

Российские гиперзвуковые ракеты комплекса «Орешник» обладают высокой точностью и даже авианосцы будут для них уязвимой целью. Об этом в американском журнале The National Interest рассказал эксперт Филип Пилкингтон.

Он отметил, что после удара «Орешника» по объекту в Днепропетровске «ангелы-хранители авианосцев по всему миру заплакали».

Аналитик также сравнил ракетный комплекс с «гиперзвуковым дробовиком», так как снаряд обладает отделяющимися боевыми частями. По мнению Пилкингтона, «Орешник» поразит авианосец, даже если в него попадет только одна из частей ракеты.

«Ракете не нужно топить авианосец, достаточно нанести ему такие повреждения, чтобы он стал непригоден для использования, после чего он будет вынужден вернуться на базу», — подчеркнул эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что украинские войска не смогут нейтрализовать снаряды «Орешника». По его словам, для этого у армии нет средств перехвата. Сырский призвал создать собственную систему ПВО, которая будет не хуже американского ЗРК Patriot.