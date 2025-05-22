Трамп обвинил ЮАР в геноциде белых фермеров

Трамп на встрече с Рамафосой обвинил ЮАР в геноциде белых фермеров

Президент США Дональд Трамп на встрече с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете представил материалы, которые якобы свидетельствуют о насилии в отношении белых фермеров ЮАР. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Белого дома.

В какой-то момент встречи Трамп попросил помощников показать видеоклип, в котором содержались противоречивые высказывания лидера партии «Борцы за экономическую свободу», радикального оппозиционного политика Джулиуса Малемы.

«Люди в страхе за свою жизнь бегут из Южной Африки. Их земли конфискуют, а во многих случаях просто убивают», — сказал американский президент.

Президент ЮАР и его окружение в ответ лишь улыбались, после чего Рамафоса объяснил, что Малема не обладает исполнительной властью и не представляет правительство, а любые его заявления не отражают общую политику государства.

Ранее США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР.