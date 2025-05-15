США приостановили подготовку к саммиту G20 в ЮАР

Администрация президента США Дональда Трампа отложила подготовку к саммиту G20, запланированному на конец ноября в ЮАР. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По данным издания, такое решение Совет национальной безопасности принял после угроз Трампа бойкотировать саммит из-за закона ЮАР о конфискации земель белых фермеров без компенсаций.

В феврале Трамп приостановил помощь ЮАР из-за нарушений прав африканеров и подрывной внешней политики, угрожающей безопасности США и их союзников.

Причиной стал закон, который был принят в ЮАР, он позволяет правительству страны без выплаты компенсации конфисковывать сельскохозяйственные угодья у этнических меньшинств, принадлежащих к африканерской группе. Дональд Трамп охарактеризовал это как «вопиющее нарушение прав граждан».

Затем республиканец обвинил ЮАР в геноциде против белых граждан. Он заявил, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге, пока ситуация не улучшится.

Ранее Трамп прибыл в Саудовскую Аравию на двусторонний инвестиционный форум. После американский лидер отправится в Катар, затем в ОАЭ. Журналисты телеканала Al Arabiya не исключили также, что 15 мая глава Белого дома заедет в Стамбул, где в этот день планируются российско-украинские переговоры.