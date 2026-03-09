США перепутали начальную школу с базой КСИР при ударе по Ирану

CBS: США могли ударить по школе в Иране по ошибке из-за устаревших разведданных

Вооруженные силы США могли нанести удар по школе для девочек на юге Ирана из-за устаревших разведывательных данных. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, предварительные выводы расследования указывают, что ответственность США достаточно вероятна. В старых разведматериалах школу идентифицировали как часть иранского военного объекта. Рядом с ней расположены две базы Корпуса стражей Исламской революции.

Еще два источника утверждают, что Израиль не проводил операций в этом районе. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что расследование трагедии еще не завершено.

Ранее постпред США при ООН Майкл Уолтц опроверг причастность США к этому удару. Однако политик отметил, что трагические ошибки иногда случаются. По его словам, Пентагон делает все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.