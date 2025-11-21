Трамп обсудит с Зеленским мирный план по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведут телефонный разговор. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По информации источника, политики обсудят предложенный Соединенными Штатами план урегулирования конфликта на Украине.

Какие-либо детали по предстоящему диалогу пока не известны, кто именно стал инициатором беседы, не раскрывается.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что России не сообщали о готовности Зеленского вести конкретные переговоры по мирному плану Трампа.

Западные СМИ отмечали, что США вместе с Россией разработали новое рамочное соглашение по Украине. В него вошли 28 пунктов, в том числе сокращение численности ВСУ, отказ киевского режима от территорий Донбасса и запрет на размещение на украинской территории иностранных войск.