Трамп обозвал Карлсона из-за заявления об Иране

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал журналиста Такера Карлсона за публичное осуждение операции против Ирана, назвав его человеком с низким интеллектом. Его слова привела газета The New York Post .

«Такер — человек с низким IQ. Он не понимает, что происходит. Он мне звонит, но я не отвечаю на звонки. Не имею дел с ним. Мне нравится иметь дело не с дураками, а с умными людьми», — заявил американский лидер.

Ранее Карлсон назвал удары США по гражданской инфраструктуре Ирана неприемлемыми и обозначал такие действия как военное преступление. Журналист подчеркивал, что Штаты не ведут конфликт к победе, так как Ормузский пролив по-прежнему заблокирован для свободного судоходства.

Во вторник Трамп пригрозил стереть с лица земли целую цивилизацию при мощных ударах по территории Ирана после полуночи. Глава Белого дома подчеркивал, что «не хочет этого» и понадеялся увидеть «нечто чудесно-революционное».