Карлсон опубликовал необычный призыв после спора с Трампом из-за Ирана

Такер Карлсон посоветовал всем молиться за спасение мира

Молиться за спасение мира призвал общественность американский журналист Такер Карлсон. Сообщение он опубликовал в телеграм-канале .

«Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен», — написал Карлсон.

Пост появился на фоне его публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом из-за военной операции против Ирана. Ранее журналист резко раскритиковал действия американских властей, назвав кампанию абсолютно отвратительной и злой.

После этого Трамп обрушился на Карлсона с критикой за несогласие с курсом администрации и заявил, что он перестал быть сторонником движения Make America Great Again (MAGA; «Сделаем Америку снова великой»).

Репортер делал критические высказывания о поддержке Соединенными Штатами Украины, называя ее прокси-войной с Россией, а также предупреждал о рисках военного сценария вокруг Ирана.