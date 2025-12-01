Трамп обозначил основную проблему Украины в переговорах

Основной проблемой для Украины в переговорах по урегулированию конфликта является коррупция. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости» .

«Ситуация с коррупцией… она не помогает», — прокомментировал американский лидер.

По итогам переговоров США и Украины во Флориде Трамп заявил, что стороны поладили. Он отметил, что есть хороший шанс на заключение сделки по урегулированию конфликта. Президент США сообщил, что его спецпредставитель Стивен Уиткофф встретится с российским лидером Владимиром Путиным «когда-то на неделе».

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что Уиткофф приедет в Москву в начале следующей недели, до визита Путина в Индию.

После переговоров США и Украины в Майами глава американской делегации госсекретарь Марко Рубио заявил, что работы по урегулированию украинского кризиса предстоит еще много.