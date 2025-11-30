«Сложный процесс». Рубио развеял надежды Украины после переговоров

Переговоры США и Украины во Флориде завершились без прорыва

Делегации США и Украины завершили переговоры во Флориде. Об итогах встречи сообщил телеканал CNN .

Американскую команду переговорщиков возглавлял государственный секретарь Марко Рубио. После встречи он констатировал, что работы по урегулированию украинского кризиса предстоит еще много.

Политик объяснил, что обсуждались не только условия прекращения боевых действий. Стороны говорили и о том, что «позволит Украине добиться долгосрочного процветания». Рубио отметил, что в Женеве Украина и США заложили только основу, сейчас делегациям удалось продвинуться.

«Сегодня мы снова продолжили работу над этим, но предстоит еще многое сделать», — констатировал Рубио.

Глава украинской делегации Рустем Умеров счел, что встреча во Флориде с высшими должностными лицами США была «продуктивной и успешной».

«Наша цель — процветающая и сильная Украина. Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку», — сказал Умеров журналистам.

О чем именно говорили на встрече США и Украина, пока неизвестно. Источники The Wall Street Journal утверждали, что обсуждалась «возможность обмена территориями между Украиной и Россией». Затрагивалась и тема выборов на Украине.