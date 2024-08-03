Трамп анонсировал дебаты с Харрис 4 сентября

Трамп заявил, что договорился с Fox News о дебатах с Харрис 4 сентября

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис 4 сентября на площадке в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

Он рассказал, что изначально дебаты планировались против Байдена, но, после того как тот вышел из предвыборной гонки, их пришлось отложить.

Модераторами встречи, по словам Трампа, будут Брет Байер и Марта Маккаллум. Правила будут идентичными тем, что были на дебатах против Байдена.

Ранее Трамп публично раскритиковал Харрис, назвав ее человеком с низким IQ.

Кроме того, он согласился сдать тест на когнитивные способности и пообещал отказаться от участия в президентских выборах, если провалит его.