Трамп объявил о захвате Мадуро и вывозе из Венесуэлы

Американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывезли из страны. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что нанесенный крупномасштабный удар по Венесуэле стал успешным.

«Президента Николаса Мадуро вместе с супругой схватили и вывезли самолетом из страны», — написал Трамп.

Президент США добавил, что в этой операции приняли участие американские спецслужбы.

Трамп пообещал раскрыть все подробности атаки на Венесуэлу в ходе специальной пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Источники газеты The New York Times, близкие к руководству Венесуэлы, заявили, что не знают, где сейчас находится президент Николас Мадуро. Но часть из них допустила, что лидер Боливарианской Республики остался в безопасности.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ об ударах по военным объектам Венесуэлы в субботу, 3 января, после совещания с администрацией Белого дома, посвященного национальной безопасности.

Первые взрывы в Каракасе прогремели глубокой ночью. По данным Министерства обороны страны, под ударами, кроме столицы, оказались штаты Миранда и Арагуа.