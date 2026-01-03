Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле
Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«По словам источников, Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты наносят удары по Венесуэле в рамках военной операции», — заявил ведущий в эфире телеканала.
Американские СМИ также сообщили, что президент США Дональд Трамп провел в своем поместье в Мар-а-Лаго совещание по национальной безопасности перед атакой на Венесуэлу. Американский лидер отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри республики, включая военные объекты.
Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе в ночь на 3 января. Очевидцы сообщили, что целями ударов могли быть президентский дворец и здание Генштаба. Удары также наносили по побережью, где расположены базы флота.