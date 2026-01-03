Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле

Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле. Об этом сообщил телеканал Fox News .

«По словам источников, Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты наносят удары по Венесуэле в рамках военной операции», — заявил ведущий в эфире телеканала.

Американские СМИ также сообщили, что президент США Дональд Трамп провел в своем поместье в Мар-а-Лаго совещание по национальной безопасности перед атакой на Венесуэлу. Американский лидер отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри республики, включая военные объекты.

Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе в ночь на 3 января. Очевидцы сообщили, что целями ударов могли быть президентский дворец и здание Генштаба. Удары также наносили по побережью, где расположены базы флота.

