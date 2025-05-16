Рубио заявил, что только одно сможет положить конец украинскому конфликту

Рубио: только встреча Трампа и Путина закончит конфликт на Украине

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может стать единственным ключом к урегулированию ситуации на Украине, но сроки и место переговоров пока не согласованы. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News .

«Пока у меня нет точных даты и времени, но это действительно единственный шанс», — сказал Рубио.

Он добавил, что многие страны в частном порядке поддержали бы такую оценку.

Ранее Рубио заявил, что сроки возможной встречи президентов США и России зависят от результатов переговоров России и Украины в Стамбуле. Он также добавил, что планирует встретиться в Стамбуле в пятницу с главой МИД Турции и украинской делегацией.

Также Рубио на заседании так называемой «пятерки» стран НАТО и G7 заявил, что без решающего участия европейских стран Россия и Украина не будут вести «добросовестные переговоры».