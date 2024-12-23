Трамп объяснил, почему Илону Маску никогда не стать президентом США

Трамп: Маск не родился в США, поэтому не станет президентом этой страны

Будущий американский лидер Дональд Трамп назвал выдумкой данные о том, что он якобы уступил президентское место миллиардеру Илону Маску. Его слова процитировало NBC News .

«Нет, он не станет президентом, это я вам могу сказать. И я в безопасности. Знаете, почему он не может стать президентом? Он не родился в этой стране», — сказал политик.

Ранее газета Washington Post назвала Маска «теневым президентом» страны, потому что предприниматель вмешался в обсуждение закона о финансировании правительства. Также журналисты обратили внимание на постоянное присутствие Маска рядом с будущим главой государства. Окружение Трампа забило тревогу из-за якобы влияния миллиардера на политика.

Ранее Дональд Трамп заявил, что новая администрация Белого дома добьется признания на официальном уровне только двух гендеров — мужского и женского. До этого Илон Маск критиковал политику гендерного разнообразия действующей администрации Джо Байдена.