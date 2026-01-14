Трамп обиделся на фразу «защитник педофила» и нецензурно выругался на заводе Ford

В Детройте Трамп показал средний палец и послал к черту рабочего на заводе Ford

Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался и показал средний палец во время посещения автомобильного завода Ford. Американский лидер обиделся на выкрик из толпы, сообщил портал TMZ .

Издание опубликовало кадры с реакцией главы Белого дома, которому один из рабочих выкрикнул фразу «защитник педофилов».

«Злой рабочий, очевидно, ссылается на связи Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном, а также на затянувшуюся публикацию министерством юстиции печально известных „файлов Эпштейна“», — говорится в материале.

Трамп не растерялся, послав обидчика в известном направлении и показав ему средний палец.

Ранее Трамп, выступая в Детройте, назвал самым позорным днем в истории США вывод американских войск из Афганистана. До этого глава Белого дома удивил своим поведением американцев, когда начал рычать и дергать головой, пародируя предшественника Джо Байдена.