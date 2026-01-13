Странное поведение Трампа на мероприятии удивило американцев

На мероприятии в Детройте президент США Дональд Трамп рычал, пародируя своего предшественника, демократа Джо Байдена, и танцевал. Его выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

Трамп произнес в Детройтском экономическом клубе речь о доступности жилья. Рассказывая об экономических достижениях, он посмеялся над Байденом, которого считал слишком немощным для президентства.

«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением?» — сказал он, дернув головой и зарычал.

В продолжение президент раскритиковал Федеральную резервную систему за то, что она не сумела снизить ставки, а ее председателя Джерома Пауэлла назвал настоящим занудой. Трамп утверждал, что цены на продукты и арендная плата в США снижаются, а автопроизводителям из Китая и Японии разрешено открывать заводы в Штатах. Президент закончил речь танцем под песню YMCA группы Village People.

Ранее Трамп появился на публике с синяком на руке и отекшими ногами. Близкие рассказали журналистам, что он стал плохо слышать и демонстрировать другие признаки старения.