Трамп: вывод войск из Афганистана стал самым позорным днем в истории Америки

Вывод войск из Афганистана является самым позорным днем в истории США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на выступлении в Детройте, сообщило РИА «Новости» .

«Вспомните сонного [экс-президента США] Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность», — сказал глава Белого дома.

Трамп и ранее неоднократно заявлял, что в день вывода военного контингента США из Афганистана, который присутствовал там почти 20 лет, произошла катастрофа. Летом 2021 года талибы активизировались, наступая на правительственные силы, а 15 августа вошли в Кабул.

Неорганизованный вывод войск, повлекший жертвы среди мирного населения страны, продемонстрировал полный провал администрации Байдена на афганском направлении. Многие американские политики назвали его позорным паническим бегством.

Ранее политолог Константин Блохин предупредил, к чему приведет восстановление присутствия США в Афганистане. Американцы снова смогли бы изменить баланс сил в регионе и угрожать стабильности России, Китая и Индии.