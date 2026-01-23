Трамп обещал Зеленскому зону свободной торговли
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп обещал ему предоставить зону свободной торговли. Его слова привело агентство Укринформ.
Вчера президенты встретились для переговоров в Давосе.
«Обсуждали этот вопрос (зоны свободной торговли — прим. ред.). Президент Трамп поддерживает эту идею. <…> Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит», — сказал он.
Остальные детали глава государства не раскрыл.
Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что в Абу-Даби делегации России, США и Украины обсудят документ, предусматривающий отказ Киева от территорий в обмен на финансовую помощь в размере 800 миллиардов долларов. Также украинская сторона потребовала гарантий безопасности от США и Европы.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российскую сторону на переговорах в Абу-Даби представят только военные. Среди них — начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Остальные фамилии пока не раскрыли.