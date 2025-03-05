Демократы освистали Трампа и унизили Маска в конгрессе

Одного из конгрессменов от демократов пришлось удалить из зала за крики и ругань почти сразу после начала выступления президента Дональда Трампа перед членами обеих палат конгресса США. Трансляцию выступления американского лидера вел Белый дом .

Оживленное начало выступления Трампа прервали демократы, которые решили освистать его. В руках они держали таблички с надписями «Спасите MEDICAID», «Защитите ветеранов» и «Маск ворует».

Конгрессмен Эл Грин несколько раз прервал выступление президента, его по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона вывела из зала охрана.

После этого выступление Трампа продолжилось, однако левая трибуна конгресса продолжила держать в руках таблички.

Позже в своей речи президент поддел демократов, заявив, что они не поддерживают его инициативы независимо от их значимости.

«Это уже мое пятое выступление перед конгрессом. И в очередной раз, глядя на демократов, я вижу, что нет ничего, что могло бы их порадовать, заставить их улыбнуться, встать или аплодировать. Ничего. Даже если бы я изобрел лекарство от самой ужасной болезни или сумел спаси я целые нации и снизить преступность до исторически низкого уровня — они все равно не будут аплодировать», — заявил Трамп во время обращения к конгрессу.

Также он отметил, что его администрация добилась значительных успехов, но несмотря на это представители Демократической партии не признают эти достижения.