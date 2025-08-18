Трамп не вышел встречать европейских лидеров у Белого дома

Европейские лидеры начали съезжаться в Белый дом на переговоры, однако президент США Дональд Трамп не вышел встречать прибывших гостей.

Первым приехал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вслед за ним к резиденции прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Лидеров встречала начальник протокола США Моника Кроули.

Украинский лидер Владимир Зеленский также прибыл в Белый дом. Он эмоционально приветствовал европейских коллег — расцеловал Урсулу фон дер Ляйен и обнял других лидеров ЕС.

Трамп сегодня в Вашингтоне встретится Зеленским. В рамках встречи, которая начнется 20:15 по московскому времени, планируется в обсуждению мирного договора с Россией. Сначала президент США проведет переговоры с украинским лидером тет-а-тет, а позже к ним присоединятся премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц.