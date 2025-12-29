Трамп не упомянул Вэнса в числе американских переговорщиков по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не вошел в состав американской переговорной группы по Украине. Президент США Дональд Трамп не назвал его имя в списке, отметило издание The New York Times .

Журналисты спросили главу Белого дома, кто именно войдет в рабочую группу США по украинскому регулированию.

В ответ Трамп перечислил имена председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, главы Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио, собственного зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа.

«Они могут добавить одного-двух человек», — уточнил Трамп.

Днем ранее в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде прошли переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, Вэнс на них отсутствовал.

Трамп также отмечал, что вопрос урегулирования решен на 95%. Однако не удалось прийти к консенсусу по выводу ВСУ из Донбасса.