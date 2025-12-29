Трамп удивил словами о Донбассе

Трамп назвал вопрос Донбасса нерешенным по итогам переговоров в Мар-а-Лаго

Судьба Донбасса в рамках будущего мирного соглашения все еще остается под вопросом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп сразу после завершения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, редакция 360.ru следит за выступлением политика в прямом эфире.

Из слов Трампа следует, что в беседе с Зеленским консенсуса по войскам ВСУ в ДНР добиться пока не удалось.

При этом общие итоги диалога американский президент оценил максимально позитивно, назвав саму встречу превосходной.

Трамп подчеркнул, что в вопросе прекращения конфликта удалось добиться огромного сдвига.

По оценке Трампа, мирный план готов уже примерно на 95%. Он выразил уверенность, что стороны достигли большого прогресса.

Президент США ранее обещал, что предлагаемая сделка будет выгодной для всех, а само урегулирование принесет Украине значительные экономические выгоды. Перед беседой с Зеленским Трамп позвонил Владимиру Путину.