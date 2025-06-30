Трамп не стал ничего предлагать Ирану

Трамп заявил, что, в отличие от Обамы, ничего не предлагал Ирану

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, в отличие от бывшего президента США Барака Обамы. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от Обамы. Я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — сказал он.

По словам американского лидера, иранская сторона получила от США миллиарды долларов в рамках ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее стало известно, что спецпосланник американского президента в ближайшие дни обсудит возможность заключения договора по ядерной программе. По данным журналистов, начнутся переговоры с Ираном о прекращении обогащения урана в обмен на ослабление антииранских ограничений.

До этого Трамп пригрозил Ирану новым ударом, если государство не прекратит разрабатывать ядерное оружие.