США возобновят переговоры с Ираном по ядерной сделке в ближайшие дни

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни обсудит с иранским руководством возможность заключения соглашения по ядерной программе. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Стороны проведут переговоры по поводу сделки о прекращении обогащения урана в обмен на ослабление антииранских санкций. Телеканал отметил, что разведки США и Израиля тщательно проследят за действиями исламской республики в ядерной сфере.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новым ударом, если страна не прекратит разрабатывать ядерное оружие. По словам главы государства, республика не вывезла материалы с ядерных объектов.

Трамп добавил, что уран по-прежнему остался в Фродо, потому что вывозить его слишком сложно и рискованно. Он назвал бомбардировку иранской территории успешной и выразил уверенность, что руководство республики не могло знать о ней заранее.