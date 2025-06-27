Трамп сделал шокирующее заявление по Ирану

Соединенные Штаты без раздумий атакуют Иран, если он вновь займется обогащением урана. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости» .

«Без каких-либо вопросов, абсолютно», — ответил политик на соответствующий вопрос журналиста.

Главе США также пришлось вновь говорить о том, что Иран не вывез ядерные материалы с атакованных заводов. По словам Трампа, провести такую операцию было бы невозможно, поскольку «это опасно», а материалы «очень-очень тяжелые».

Трамп настаивает и на том, что американские удары по Ирану были успешными и полностью уничтожили ядерную программу страны. Данные американской же разведки, которые оказались в распоряжении CNN и The New York Times, указывают на обратное.

Речь идет только о предварительных выводах разведки. Согласно им, США удалось отбросить иранский прогресс по ядерному оружию максимум на несколько месяцев.

Источники CNN отметили, что центрифуги остались целы. Собеседник The New York Times говорил, что обогащенный уран вывезли с заводов еще до начала ударов США. Трамп называл такие данные «фейком» и требовал уволить авторов материалов в прессе «как собак».