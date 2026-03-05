Трамп не принял кандидатуру сына Али Хаменеи на пост верховного главы Ирана

На пост верховного главы Ирана назначили Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. Это решение пришлось не по душе американскому лидеру.

«Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим человека, который принесет гармонию и мир в Иран. <…> Они зря тратят время. Сын Хаменеи — легковес. Я должен участвовать в назначении», — заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что не примет любого лидера, который продолжит политику покойного Али Хаменеи. Такое развитие событий вынудит США снова начать боевые действия в Иране через пять лет.

В Тегеране заявили, что готовы к наземной операции против американских военных.