В Иране заявили о готовности к наземной операции США

Иран готов дать отпор возможной наземной операции со стороны США. Об этом написал в соцсети X секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани.

«Отчаянные сыны имама Хомейни и имама Хаменеи ждут вас, чтобы опозорить подлых американских должностных лиц тысячами убитых и захваченных в плен», — заявил он.

Лариджани подчеркнул, что земля Ирана — не место для «адского танца демонов».

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с курдской оппозицией в Иране, чтобы организовать восстания в республике. Американское руководство не исключает, что курды примут участие в наземной операции на севере страны.