Моджтаба Хаменеи: чем известен сын убитого рахбара и как он будет править Ираном?

Сын убитого иранского лидера, 56-летний Моджтаба Хаменеи, предположительно, стал следующим верховным лидером Исламской Республики. Он ультраконсерватор, известен тесными связями с КСИР и был участником финансового скандала. Что известно о новом высшем руководителе Ирана и его шансах на долгое правление — в материале 360.ru.

Кто такой Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хосейни Хаменеи родился осенью 1969 года в Мешхеде. Мальчик был вторым ребенком и первым из четырех сыновей тогда еще просто теолога и оппозиционера Али Хаменеи. По окончании средней школы Моджтаба изучал религию. Его первыми учителями были отец и глава судебной системы Ирана аятолла Махмуд Хашеми Шахруди. Затем Хаменеи-младший учился в Куме у знаменитых иранских богословов. Став священнослужителем, сам преподавал в альма-матер. Женился в 2004-м на Захре Хаддад-Адель, дочери бывшего спикера парламента. Спустя три года у них родился первенец, позже — еще сын и дочь.

Фото: Моджтаба Хаменеи с женой и детьми. Rajanews / Википедия

Младшие братья Моджтабы вели закрытый образ жизни. Известно, что Мустафа — мулла, занимался делами религиозных учебных заведений и благотворительными фондами под эгидой отца. Масуд курировал информационные и издательские проекты. Мейсам тоже получил духовное образование, работал в администрации офиса Хаменеи-старшего. Считалось, что все сыновья Али Хаменеи погибли во время американско-израильской атаки 1 марта 2026 года, но Иран через несколько дней опроверг это утверждение.

Фото: Моджтаба Хаменеи (второй справа) и другие члены Кумской семинарии, март 2016 года. Khamenei.ir / Википедия

Политические игры сына Хаменеи Старший сын Хаменеи активно интересовался политикой и подружился с шестым иранским президентом Махмудом Ахмадинежадом. Говорят, именно Моджтаба помог приятелю дважды выиграть спорные выборы. Причем помог радикально, особенно в 2009 году — недаром долгое время сотрудничал с Корпусом стражей Исламской революции. Тогда, сразу после объявления результатов, в Иране вспыхнули протесты, демонстранты вышли под лозунгами «Долой диктатора!» и «Смерть диктатору!». Это были крупнейшие беспорядки со времен революции 1979 года. Власти ответили просто и жестко: людей залили слезоточивым газом, жестоко избили. Изрядную часть арестовали, а некоторых убили.

Фото: Протест против результатов выборов, Тегеран, 2009 год. Hamed Saber / Википедия

Западная пресса утверждает, что именно Хаменеи-младший вывел на улицы против недовольных военизированную группировку «Басидж». Это иранское ополчение в составе КСИР присматривает за нравами и политическими настроениями в народе и несет то самое «добро с кулаками». Официально в «Басидж» состоит более 23 миллионов человек. Сторонние наблюдатели насчитывают немногим больше одного миллиона. Многие молодые иранцы считают ополчение гарантом успешной карьеры. Опричникам куда легче поступить в университет, продвинуться по службе в государственных учреждениях. Такой вот социальный лифт, забрызганный кровью.

Фото: Члены иранского ополчения «Басидж», Тигеран. Saeid Zareian / www.globallookpress.com

Финансовый скандал с сыном Хаменеи Хаменеи-младший настолько увлекся поддержкой президента, что вызвал гнев родного отца — уж слишком сильно номинальный лидер пытался влиять на дела страны при живом реальном правителе Ирана. Впрочем, и без вмешательства старших дружбе скоро пришел конец. Рассорились из-за денег, и в 2013 году Ахмадинежад даже обвинил Моджтабу в хищении госсредств. Историю постарались затереть. Но иностранные СМИ неоднократно писали, что Моджтаба Хаменеи контролирует значительные финансовые активы. В январе 2026 года расследование Bloomberg показало, что старший сын иранского лидера связан с офшорной финансовой сетью. Ее использовали для хранения и перемещения активов за пределы Ирана.

Фото: Моджтаба Хаменеи (в очках), Тегеран, май 2019 года. Saeid Zareian / www.globallookpress.com

В списке — дорогостоящая недвижимость в Лондоне на 100 миллионов фунтов (за последние 20 лет сын Хаменеи купил 11 квартир и домов на «Аллее миллиардеров») и Дубае, бизнес-связи с судоходством, банковским и гостиничным бизнесом в Европе. Деньги на такие покупки поступали от продажи иранской нефти. Санкции США не мешали: все было оформлено через посредников и многоуровневые корпоративные структуры в нескольких юрисдикциях. Минфин США заявил, что иранские лидеры перевели десятки миллионов долларов в финансовые учреждения по всему миру. Израильская строна сообщила: при участии Хаменеи-младшего на счет в Дубае отправилось полтора миллиарда долларов в криптовалюте.

Фото: Моджтаба Хаменеи (справа) с представителем ХАМАС, Тегеран, 4 октября 2024 года. Iranian Supreme Leader’S Office / www.globallookpress.com

Как выбирают верховного лидера Ирана Учитывая возраст и состояние здоровья недавно погибшего иранского аятоллы, кандидатуры его преемника обсуждали неоднократно. По конституции Ирана должность рахбара, высшего руководителя, выборная, а не наследственная. Кто станет духовным и фактическим главой страны решает специальный совет — Ассамблея экспертов. Чаще всего преемниками называли именно Моджтабу и восьмого президента Ибрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе в мае 2024 года. Однако глава исламских связей Ирана Махмуд Мохаммади Ираки утверждал, что Хаменеи-старший выступал против даже рассмотрения кандидатур своих детей в качестве преемников. Сам лидер Ирана своего мнения по этому вопросу публике не сообщал. Многие эксперты уверены: старший сын рахбара все-таки не сможет занять его место. За многие годы Моджтаба так и не показал способность твердо вести республику независимым путем. Кроме того, Хаменеи-младший — хоть и шиитский священнослужитель, необходимым богословским статусом для высокой должности не обладает.

Фото: Моджтаба Хаменеи, 2017 год. Tasnim News Agency / Википедия

Продолжатель линии отца Пока не понятно, действительно ли Моджтаба Хаменеи избрали лидером Ирана. По этому поводу в СМИ уже были не только новости, но и опровержения, а вот точной официальной информации нет, напомнил эксперт Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с 360.ru.

Но если Хаменеи-младшего все-таки назначили рахбаром, тут нет ничего удивительного: он давно считался потенциальным преемником. Такая передача власти от отца к сыну, хоть речь и не о монархии. Кроме того, его считали сильно консервативным представителем иранских элит, на которого, соответственно, это крыло консерваторов делало ставку. Александр Каргин

Насчет заявлений отца против назначения сына было много разных вбросов. Например, говорили, Хаменеи-старший считал свой пост тяжелой работой и не хотел такой участи Моджтабе. В то же время некоторые СМИ писали, что погибший рахбар был очень даже за такую преемственность, отметил эксперт.

Фото: Моджтаба Хаменеи со своими детьми, 2018 год. Tasnim News Agency / Википедия

Любой человек, который займет место Али Хаменеи, очутится в непростой и довольно опасной ситуации, подчеркнул эксперт. Боевые действия продолжаются, гарантий безопасности нет, зато угрозы очевидны. Если Моджтаба станет официальным лидером Ирана, ни американцы, ни Израиль не станут откладывать охоту за ним, чтобы посмотреть на его правление. «Вряд ли он та фигура, что устроит президента США Дональда Трампа и с которой можно будет договориться. Наверняка сказать сложно, но в целом Моджтаба, скорее всего, продолжит политическую линию отца. Он консерватор, ультраконсерватор», — подытожил Каргин.