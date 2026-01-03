Трамп не предупредил сенат США о военных действиях в Венесуэле

Комитет сената по вооруженным силам не уведомили о действиях в Венесуэле

Представители президента США Дональда Трампа заранее не уведомили комитет сената о военных действиях в Венесуэле. Об этом сообщил телеканал CNN .

По информации источника, ряд законодателей настаивал, что сенат необходимо ввести в курс дела.

В субботу Венесуэла обвинила США в военном нападении на республику. Президент Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение, боевые действия шли в штатах Ла-Гуайра, Арагуа, Миранда и столице Каракасе.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что военные захватили Мадуро вместе с женой, в Сети появилось предположительное фото венесуэльского лидера.

Первый исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отмечала, что в результате ударов США погибли как военнослужащие, так и гражданские лица. Точное число жертв на данный момент неизвестно.