Появилось первое фото якобы задержанного американцами Мадуро

В Сети появилось фото, на котором американские силовики ведут под руки якобы задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Подлинность кадров не установлена.

На снимке — американские военные агентства DEA Министерства юстиции США, занимающегося борьбой с наркоторговлей.

«Заявляется как первое фото Мадуро в руках американцев, однако более вероятно, что изображения являются отредактированным вбросом», — отметили авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

Запрос в чат-бот Grok также говорит о том, что кадры сгенерировал ИИ.

О захвате Мадуро ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что нанесенный крупномасштабный удар по Венесуэле стал успешным. Мадуро с супругой вывезли из страны на самолете.

В США заявили, что президент Венесуэлы предстанет перед правосудием за свои преступления. Процессом над Мадуро займется уголовный суд.