Трамп не полетит в Турцию на украинские переговоры

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию, где пройдут переговоры России и Украины. Об этом Reuters сообщил источник в Белом доме.

Трамп до последнего оставлял открытым вопрос о том, поедет ли он в Турцию на переговоры по украинскому конфликту. В ходе турне по странам Персидского залива он говорил, что считает, что глава России Владимир Путин хотел бы видеть его на встрече в Стамбуле.

Вечером в среду, 14 мая, Владимир Путин утвердил состав делегации для встречи с Украиной. Российскую команду возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.

С ним на переговоры в Турцию полетят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов.

Уровень делегации России менее представительный по сравнению с украинской — ее представят министр обороны страны, глава МИД и глава Офиса президента.