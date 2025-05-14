Путин раскрыл состав делегации на переговорах с Украиной

Россию на переговорах с Украиной представят Мединский, Фомин и Костюков

Российский президент Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Делегацию в Стамбуле возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.

Под его руководством будут работать заместитель главы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Кроме того, в состав делегации вошла и группа из четырех экспертов по переговорному процессу.

В нее вошли заместитель главы Управления президента России по госполитике в гуманитарной сфере Подобреевская, начальник второго департамента МИД России Полищук, заместитель начальника главка международного военного сотрудничества Минобороны России Шевцов и Александр Зорин, первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил России.

В документе не упоминается сам президент России.



В Турции 15 мая запланированы первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Украинский лидер Зеленский собирался присутствовать на них лично. В среду, 14 мая, он заявил, что Украина готова к «любым форматам переговоров».