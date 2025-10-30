Трамп не ответил, станет ли обсуждать Тайвань на встрече с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистов, станут ли они с председателем КНР Си Цзиньпином говорить насчет Тайваня при встрече в Пусане. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Китайский лидер тоже не дал ответа на подобный вопрос.

Во время встречи Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером великой страны. Также он выразил надежду, что между обеими странами сложатся крепкие отношения. По его мнению, Китай и США уже достигли согласия по многим направлениям, личные переговоры позволят продвинуться на следующий этап.

Переговоры двух лидеров стартовали в 11:00 (05:00 по московскому времени) в Пусане. Сначала местом встречи назначили город Кенчжу, где 31 октября должен начаться саммит АТЭС. В итоге локацию сменили. Причину изменения места переговоров не раскрыли в Белом доме.