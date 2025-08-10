Трамп не откажется от идеи саммита с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп не отказывался от идеи организации трехстороннего саммита с участием представителей России и Украины на Аляске. Об этом сообщило агентство Reuters .

При этом источник в Белом доме подчеркнул, что американская сторона в настоящее время сфокусирована на предстоящей двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп заявлял, что рассчитывает на личную встречу с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что главы государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что не станут выполнять ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина. Представители администрации США уверили, что визит президента России состоится без каких-либо угроз безопасности, в «идеальной среде».