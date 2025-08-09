Закрыть три конфликта одним махом: появился прогноз Жириновского по встрече Путина и Трампа

В Telegram-каналах снова набирает популярность архивный фрагмент программы Владимира Соловьева с выступлением Владимира Жириновского. Поводом для этого стали ночные заявления президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Украина да, Львов и пять районов, и мы отделяем ее. И она в НАТО входит, в Евросоюз, куда хотят. Но вся Новороссия, Трамп дает согласие, не возражает — все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс», — рассуждает политик о возможных договоренностях между Москвой и Вашингтоном.

В отрывке, снятом задолго до нынешних событий, Жириновский предполагал, что такой сценарий, позволил бы президенту США «закрыть три конфликта» и заработать Нобелевскую премию, при этом продолжая жесткую политику в отношении Европы. Он также в своей манере фантазировал о переизбрании Трампа и долгом пребывании его семьи у власти.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске. Американский лидер заявил, что и он, и Путин, и украинский президент Владимир Зеленский заинтересованы в достижении мира, допустил возможность обмена территориями между Киевом и Москвой и подчеркнул, что без участия США конфликт мог бы перерасти в мировую войну.