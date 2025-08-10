Путин рискует? Полет на Аляску президента России напугал прессу

Власти США не станут выполнять ордер Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина. Такую информацию сообщил Insider Black со ссылкой на дипломатические источники.

По их версии, Москву об этом уже оповестили по неофициальным каналам. Представители американской администрации уверили, что визит президента России пройдет в идеальной среде, без каких-либо угроз безопасности.

Отдельно администрация Дональда Трампа проговорила вопрос ордера МУС. Исполнять его США не собираются. Более того, на это ведомство уже наложены американские санкции за негативные действия в адрес израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Американская сторона также считает нецелесообразным предпринимать шаги, которые могли бы привести к эскалации, особенно на фоне попыток достичь договоренностей по украинскому кризису.

В сентябре Путин посетил Монголию, которая является членом МУС с 2002 года. Поездка прошла совершенно спокойно, никаких вопросов к президенту России не возникло.