Трамп не исключил разговора с Си Цзиньпином до конца недели

Президент США Дональд Трамп не исключил, что поговорит с лидером Китая Си Цзиньпином до конца недели. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Предположительно, главной темой их беседы станут американо-китайские переговоры по пошлинам.

«Я считаю, это будет фантастикой и для Китая, и для нас», — подчеркнул Трамп.

Ранее вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лиф заявил, что две страны достигли значительного прогресса в переговорах, которые идут в Женеве. Они планируют опубликовать 12 мая совместное заявление.

Перед этим президент США не исключал, что переговоры сорвутся, но заявил, что даже такой расклад его не разочарует, потому что благодаря этому якобы можно будет сэкономить до триллиона долларов.