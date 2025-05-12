Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам

Соединенные Штаты и Китай смогли достичь в переговорах по пошлинам в Женеве значительного прогресса. С таким заявлением на пресс-конференции выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф, сообщило агентство Reuters.
«В ходе этих переговоров был достигнут значительный прогресс», — отметил он.
Представители Китая и США 11 мая провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Швейцарии.
Китайский премьер добавил, что диалог с американской стороной продолжится. Совместное заявление планируют опубликовать 12 мая.
Перед переговорами в Женеве глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США и Китай смогут заключить «справедливую» сделку по торговле. При этом американский лидер не исключил срыва консультаций.
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