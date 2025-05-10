Трамп: США могут заключить с Китаем справедливую сделку по торговле

Соединенные Штаты и Китай смогут заключить «справедливую» сделку по торговле между странами. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

«Я думаю, что мы вернемся со справедливой сделкой как для Китая, так и для нас», — сказал глава Белого дома.

Такое заявление Трамп сделал на фоне предстоящих консультаций Соединенных Штатов и Китая в Швейцарии, которые должны пройти на этой неделе. В них примет участие глава Минфина США Скотт Бессент.

По словам американского лидера, даже если переговоры сорвутся, то он не будет разочарован. Он отметил, что это якобы сэкономит США до одного триллиона долларов.

Ранее Трамп пригрозил Пекину повышением торговых пошлин до 245%, сообщало радио Sputnik. Такую меру в Белом доме объяснили защитой национальной безопасности США.

Со стороны Китая прозвучало заявление, что Пекин не торопится вступать в торговые переговоры с американской стороной, чтобы увидеть реакцию других стран на 90-дневную паузу.