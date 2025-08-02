Трамп не исключил переговоры с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Его выступление перед журналистами на Южной Лужайке Белого дома транслировал Fox News .

«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», — сказал глава Белого дома.

Журналисты поинтересовались, встретится ли Трамп с Путиным до истечения 10-дневного срока по урегулированию на Украине.

Ранее американский лидер усомнился в эффективности новых антироссийских санкций, добавив, что Вашингтон все-равно это сделает. Трамп также добавил, что, занимай тогда пост президента он, а не Джо Байден, то украинского конфликта бы не было.

До этого в Китае высмеяли угрозы главы Белого дома о введении дополнительных тарифов, если Пекин продолжит закупать российские энергоресурсы.