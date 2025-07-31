«Надоели угрозы». Ультиматум Трампа по тарифам высмеяли в Китае
Президент США Дональда Трампа предупредил Китай о дополнительных тарифах в случае закупки российских энергоресурсов. Читатели китайского портала Tencent раскритиковали ультиматум американского лидера.
«Китай имеет суверенное право решать, у какой страны покупать нефть, и никакие внешние силы не имеют права вмешиваться в этот процесс», — напомнил один из комментаторов.
По мнению читателей, угрозы применения оружия со стороны США и Запада не пугают Пекин. Кроме того, экономическое принуждение не сможет помешать торговле Китая с Россией.
«Учитывая ваши многочисленные вмешательства в дела соседних с Китаем стран и бесконечный обман, вы, Соединенные Штаты, не обладаете тем авторитетом, чтобы Китай мог вам доверять», — отметил пользователь Сети.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что угрозы и запугивания со стороны США уже стали обыденными и успели надоесть. А Россия, как стабильный поставщик, отвечает долгосрочным интересам энергетической безопасности Китая.
Торговый конфликт Китая и США начался в апреле 2025 года, когда Трамп ввел новые пошлины на товары в размере 34%. После этого стороны повысили пошлины на товары друг друга: Вашингтон — до 145%, а Пекин — до 125%.