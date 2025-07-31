«Китай имеет суверенное право решать, у какой страны покупать нефть, и никакие внешние силы не имеют права вмешиваться в этот процесс», — напомнил один из комментаторов.

По мнению читателей, угрозы применения оружия со стороны США и Запада не пугают Пекин. Кроме того, экономическое принуждение не сможет помешать торговле Китая с Россией.

«Учитывая ваши многочисленные вмешательства в дела соседних с Китаем стран и бесконечный обман, вы, Соединенные Штаты, не обладаете тем авторитетом, чтобы Китай мог вам доверять», — отметил пользователь Сети.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что угрозы и запугивания со стороны США уже стали обыденными и успели надоесть. А Россия, как стабильный поставщик, отвечает долгосрочным интересам энергетической безопасности Китая.

Торговый конфликт Китая и США начался в апреле 2025 года, когда Трамп ввел новые пошлины на товары в размере 34%. После этого стороны повысили пошлины на товары друг друга: Вашингтон — до 145%, а Пекин — до 125%.