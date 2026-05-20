Трамп назвал выдумкой материал FT о высказывании Си Цзиньпина об Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию британской газеты The Financial Times, в которой председателю КНР Си Цзиньпину приписали оценочные высказывания об украинском конфликте. Трансляцию брифинга вел канал Белого дома на YouTube .

«Нет, он такого никогда не говорил», — заявил Трамп журналистам, комментируя содержание статьи.

С критикой материала также выступил МИД Китая. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь заявил, что публикация не соответствует действительности.

«Указанная информация противоречит фактам и является чистой выдумкой», — подчеркнул он.

Резонанс вызвала статья, в которой журналисты утверждали, что во время встречи с Трампом Си Цзиньпин якобы сказал, что президент России Владимир Путин может впоследствии пожалеть о решении начать спецоперацию на Украине.

Власти Китая регулярно заявляют, что выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Трамп также не раз говорил о стремлении добиться его завершения и недавно выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.

Ранее британская газета The Guardian назвала поездку Путина в Китай, состоявшуюся вскоре после визита в Пекин Трампа, символическим сигналом о прочных связях Москвы и Пекина.