Трамп назвал условие для снятия санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что снимет санкции с Ирана, если Тегеран будет вести себя мирно. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News .

«Если они сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям», — подчеркнул американский лидер.

Трамп пригрозил Ирану новым ударом, если страна не прекратит создавать ядерное оружие. По его словам, Иран не вывез материалы с ядерных объектов.

Спецпосланник США Стивен Уиткофф вскоре встретится с иранскими лидерами для обсуждения возможного соглашения по ядерной программе. Переговоры будут касаться сделки, в рамках которой Иран прекратит обогащение урана в обмен на ослабление санкций. Американские и израильские разведки будут внимательно следить за действиями Ирана в этой сфере.